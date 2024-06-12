Летом в Мурманской области проведут крупные физкультурные и спортивные мероприятия

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 10 июня министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях региона, запланированных на летний период.

Так, помимо областных чемпионатов и первенств по различным видам спорта лето для региона ознаменуется несколькими важными спортивными событиями.

Уже завтра, 13 июня в 19.00 в рамках Кубка СЗФО состоится игра с командой из Великого Новгорода «Новград». Все игры чемпионата и кубка покажет «YouTube-канал» объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Мурманская область присоединится к празднованию Международного Олимпийского дня. 15 июня на Поморской набережной в Коле состоится торжественное открытие Олимпийского дня, с участием серебряной призёрки ХХVIII летних Олимпийский игр в Афинах Ларисы Кругловой. Заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике расскажет и покажет юным спортсменам базовые основы тренировок, а также проведёт разминку, после чего для малышей будет дан старт легкоатлетического забега на символическую дистанцию 500 метров. Также для детей будут организованы интерактивные площади и заезды на беговелах и самокатах. По итогам которых все участники получат памятные призы с символикой Олимпийского комитета России. А завершит празднование IV пижамный легкоатлетический забег «Сон в Олимпийскую ночь», старт которого будет дан в 0.00 16 июня.

22 июня вновь пройдёт уникальный забег при поддержке российской энергетической компании ПАО «ЭЛ5-Энерго». Это возможность для любителей беговых марафонов открыть новые маршруты Кольского полуострова. Для участников подготовлены четыре дистанции на 3, 8, 20 и 50 км, а также эстафета в семь этапов общей протяжённостью 50 км и забег на символическую дистанцию для самых юных трейл/раннеров. Для участия необходима регистрация.

6 и 7 июля в Кировске состоится «Спортфест Хибины». Участники соревнований пройдут сложные и невероятно живописные маршруты: поднимаясь на вершины Хибинских гор, перебираясь через броды горных рек с кристально чистой ледяной водой, и пересекут горные долины, покрытые голубым ягелем. В этом году кроме забега состоится велогонка и гонка на сапбордах в долине озера Малый Вудъявр. На сегодняшний день на спортфест зарегистрирована уже 1100 участников из пяти стран – России, Казахстана, Норвегии, Беларусии, Узбекистана.

12 и 13 июля состоится фестиваль спорта «Солнечные ночи». Одно из уникальных спортивных событий Апатитско-Кировского района, привлекающее любителей и профессионалов из разных уголков России. Участники преодолеют два дня испытаний суровым северным бегом ночью: полумарафон по шоссе на аэропорт «Хибины» и горный забег на 10 км в сторону бывшего Центрального рудника АО «Апатит» до плато Расвумчорр. В этом году в программу включена новая популярная дисциплина – северная ходьба.

В посёлке Умба в акватории Малой Пирь-губы в 27-й раз будет проходить «Поморская гребная регата». В Ковдорском округе в окрестностях посёлка Риколатва состоятся открытые соревнования по кроссу и велокроссу «Трейл Гипербореи». В Мончегорске 21 июля в День металлурга пройдёт легкоатлетический «Забег.Норникеля».

27 июля в Печенгском округе (на полуострове Средний) состоится самый северный в мире веломарафон «Муста-Тунтури». Его трасса проложена через перевал Муста Тунтури, который является самой северной точкой фронта Второй мировой войны на полуострове Средний. Мероприятие проводится в регионе уже в 11-й раз. На веломарафоне представлены три дистанции различной протяженности: 25, 50 и 110 км. В мероприятии могут принять участие не только жители региона, но и гости Заполярья. Старт веломарафону будет дан в 11.00.

Одно из самых отдалённых и завораживающих мест Мурманской области – посёлок Дальние Зеленцы 3 августа примет у себя участников экстремального триатлона «Арктик Эпик Три – 2024», который представляет собой классическую половину легендарного мероприятия «Iron Man» в суровых северных условиях и включает в себя заплыв на 1800 метров, велосипедную гонку на 90 км и забег на дистанцию 21 км. «Арктик Эпик Три – 2024» – это уникальная возможность для любителей экстремальных видов спорта проплыть в волнах Баренцева моря, насладиться живописными видами в сопках возле озера Зеленецкого, проехать по горной дороге с подъёмами и скоростными каменистыми спусками и испытать силу собственного характера.

10 августа в Мончегорске пройдёт этап чемпионата мира по водным видам спорта «X-WATERS World Championship 2024», который входит в отдельный зачёт чемпионата «Холодная Лига 2024». Соревнования проводятся на Имандре – самом большом озере Мурманской области. Старт будет дан от Риж-губы, а на набережной Мончегорска участников будет ждать финишная арка. В программу мероприятия включён вечерний заплыв на 1 км вдоль обновлённой набережной Мончегорска, заплыв на 2,5 км в премьерной дистанции этого года «Круг Любви», во время которой спортсмены обогнут остров Любви и финишируют на набережной, а также ночной заплыв на марафонскую дистанцию 10 км.

Пожалуй, самым главным событием августа, которое ежегодно отмечается в нашей стране начиная с 1939 года, является Всероссийский День физкультурника. В этом году всё спортивное сообщество отмечает свой главный праздник 10 августа.

«Каждый раз муниципальные образования стараются разнообразить программу празднования Дня физкультурника и воплотить новые идеи в жизнь. По всей области пройдут турниры по различным видам спорта, эстафеты, флешмобы и другие виды активностей. В преддверии главного спортивного праздника Министерство спорта Мурманской области по традиции проведёт церемонию чествования физкультурного актива, на которой в торжественной обстановке будут вручены ведомственные награды различного уровня», – отметила Светлана Наумова.

24 августа в Териберке пройдёт уже традиционный Всероссийский трейловый забег «Вызов Арктики». Впервые мероприятие состоялось в августе 2018 года и сразу привлекло внимание блогеров и спортсменов со всей страны. Ежегодно забег объединяет порядка 300 спортсменов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в летний период в рамках спортивного проекта «Бодрое воскресенье» возобновилось проведение занятий на открытом воздухе. План мероприятий размещён на сайте министерства, а также в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru