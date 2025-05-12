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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 12:30

Льгота круглый год: скидка 50 процентов для школьников на проезд в поездах станет постоянной

Билеты для детей от 10 до 18 лет на проезд железнодорожным транспортом внутри страны подешевеют вдвое. Если раньше льготный тариф действовал только во время учебного года, то теперь он стал постоянным. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы вступает в силу 11 мая. Скидка распространяется на билеты в общих, плацкартных и купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, за исключением скоростных.

Как пишет «Парламентская газета», в России детский тариф со скидкой 50 процентов действовал для школьников от 10 до 18 лет только в течение учебного года — с начала сентября по конец мая. Распространялся он на проезд в плацкартных и сидячих вагонах или купе в двухэтажных составах. С марта прошлого года дисконт продлили и на летние месяцы, но не на всех поездах, а только принадлежащих Федеральной пассажирской компании. Эта льгота не действовала в стандартных купе, СВ и скоростных поездах типа «Сапсана».   

Четвертого марта 2025 года правительство РФ приняло постановление, которое устанавливает постоянную скидку на детские билеты в течение года, а Федеральная антимонопольная служба издала соответствующий приказ, вступающий в силу 11 мая.

Согласно этому документу, при покупке билета для детей в возрасте от 10 до 18 лет применяют льготный коэффициент 0,5 к действующим взрослым тарифам на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом внутри страны. Скидка распространяется на проезд в общих, плацкартных и купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий, за исключением скоростных. Ещё одно важное условие — дети должны быть гражданами России.

Удешевление стоимости проезда по железной дороге стало доступным за счёт государственного субсидирования. Выпадающие доходы перевозчикам возместят из федерального бюджета.  

Нововведение не только делает билеты на поезд более доступными для родителей школьников, но и отменяет ненужную бюрократию. Раньше при посадке в вагон проводники требовали предъявить справку о том, что ребёнок учится в конкретной школе. Сейчас это не нужно, достаточно паспорта или свидетельства о рождении пассажира.  

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