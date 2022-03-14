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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.22 13:30

Льготные займы, снижение процентных ставок и аренды – в регионе вводятся новые меры поддержки предпринимателей

На очередном заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Мурманской области были приняты новые региональные меры поддержки бизнеса. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона рассказал губернатор Андрей Чибис. Как подчеркнул глава региона акцент будет сделан на льготных займах, а также компенсации процентных ставок и аренды.

«Отдельная поддержка предусмотрена по линии стройки, чтобы при росте себестоимости не срывался строительный процесс и сохранялись рабочие места», – прокомментировал Андрей Чибис.

По предложению губернатора до 22 марта Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) запустит три новых вида займа:

- льготный микрозайм для региональных предприятий общественного питания на сумму до 5 млн рублей сроком до 3 лет с процентной ставкой 7% годовых;

- льготный микрозайм для производства товаров легкой промышленности на сумму до 5 млн рублей сроком до 3 лет с процентной ставкой 7% годовых;

- льготный микрозайм для рефинансирования банковских кредитов на сумму до 3 млн рублей сроком до 3 лет под 7% годовых

Андрей Чибис также напомнил о действующих в регионе конкурсах для предпринимателей: до 31 марта принимаются заявки на «Губернаторский стартап»,  28 марта стартует конкурс грантов на приобретение франшизы, а 4 апреля – конкурс на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, выданным на строительство (реконструкцию).

Кроме того, до 1 января 2023 года устанавливается мораторий на увеличение арендной платы за пользование государственным имуществом или земельными участками, которые находятся в госсобственности.

«Ровно такой же мораторий будет касаться и наших муниципалитетов, прошу коллег учесть это в своей работе», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с учётом положительного опыта прошлых лет в регионе вновь запускается механизм временных общественно полезных работ. Финансовое обеспечение расходов работодателей по оплате труда граждан, участвующих во временных общественно полезных работах, предусмотрено из резервного фонда правительства Мурманской области.

Подробно о поддержке заполярных предпринимателей рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Напомним, часть мер была озвучена на прошлом оперативном совещании, весь пакет заработает до конца текущей недели.

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