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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.26 16:30

Льготный проезд по Единой карте жителя (ЕКЖ) доступен в маршрутных такси Мурманска

Льготный проезд для держателей Единого социального проездного билета (ЕСПБ) стал доступен с 29 июня в маршрутных такси Мурманска. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно приложить ЕСПБ к специальному терминалу в салоне.

Маршруты:
ООО «Першерон»
10 «Ул. Героев Рыбачьего – завод Севморпуть»;
18 «Ул. Фадеев ручей – Ул. Саши Ковалёва»;
51 «Ул. Крупской – завод Севморпуть»;
53 «Ул. Крупской – завод Севморпуть»;
55 «Ул. Фрунзе – Ул. Нахимова»;
57 «Металлобаза – Ул. Капитана Орликовой».
ООО «Трансфер»
52 «Пр. Ледокольный – Ул. Нахимова»;
54 «Ул. Генерала Фролова – завод Севморпуть»;
62 «Ул. Саши Ковалева – завод Севморпуть».
ООО «Арктик Лайн-1»
125 «Мурманск – Молочный».
ООО «МП АТП» 
106(а) «Мурманск – Аэропорт».

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, с 2025 года оформить Единый социальный проездной билет можно в виде нефинансовой или банковской ЕКЖ. Для этого необходимо обратиться с заявлением в любое отделение МФЦ. При желании человек может перенести функционал своего ЕСПБ на действующую банковскую карту одного из партнёров проекта – это «ВТБ», «Совкомбанк», «Сбер» или «Россельхозбанк». Оформление и обслуживание бесплатные, срок перехода составляет до 20 дней с момента подачи заявления.

Перечень льготных категорий, имеющих право на получение ЕСПБ, указан на сайте МФЦ Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570266/#&gid=1&pid=1

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