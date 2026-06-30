Льготный проезд по Единой карте жителя (ЕКЖ) доступен в маршрутных такси Мурманска

Льготный проезд для держателей Единого социального проездного билета (ЕСПБ) стал доступен с 29 июня в маршрутных такси Мурманска. Чтобы воспользоваться льготой, достаточно приложить ЕСПБ к специальному терминалу в салоне.

Маршруты:

ООО «Першерон»

10 «Ул. Героев Рыбачьего – завод Севморпуть»;

18 «Ул. Фадеев ручей – Ул. Саши Ковалёва»;

51 «Ул. Крупской – завод Севморпуть»;

53 «Ул. Крупской – завод Севморпуть»;

55 «Ул. Фрунзе – Ул. Нахимова»;

57 «Металлобаза – Ул. Капитана Орликовой».

ООО «Трансфер»

52 «Пр. Ледокольный – Ул. Нахимова»;

54 «Ул. Генерала Фролова – завод Севморпуть»;

62 «Ул. Саши Ковалева – завод Севморпуть».

ООО «Арктик Лайн-1»

125 «Мурманск – Молочный».

ООО «МП АТП»

106(а) «Мурманск – Аэропорт».

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, с 2025 года оформить Единый социальный проездной билет можно в виде нефинансовой или банковской ЕКЖ. Для этого необходимо обратиться с заявлением в любое отделение МФЦ. При желании человек может перенести функционал своего ЕСПБ на действующую банковскую карту одного из партнёров проекта – это «ВТБ», «Совкомбанк», «Сбер» или «Россельхозбанк». Оформление и обслуживание бесплатные, срок перехода составляет до 20 дней с момента подачи заявления.

Перечень льготных категорий, имеющих право на получение ЕСПБ, указан на сайте МФЦ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570266/#&gid=1&pid=1