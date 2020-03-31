Либеральная заказуха

Пока одни истерят по Карэну и Вирусу, скупая гречку и туалетную бумагу(а вдруг гречка просроченная), другие этим временем под шумок пытаются восстановить программу «партнёров» по развалу России на малые регионы, чтобы легче оттяпать жирный кусок России в пользу тех, кто платит за «мероприятия с музыкой».

Западные СМИ, пока идёт международная «вирусная» беда, так сказать «под шумок» устроили ряд взбросов, чтобы раскачать северные народности России. Так, портал «Filodiritto» плюнул в сторону России: «...Коренные народы Арктики и субарктической России давно подвергались попыткам ассимиляции, в смысле их прогрессивной «русификации», - заявив о якобы «тяжёлом юридическом состоянии» саамов, проживающих на территории Кольского полуострова. Причиной этому авторы посчитали «включение в список иностранных агентов организаций, финансирующих деятельность Саамского парламента Кольского полуострова». Да агенты! А почему они «иностранные агенты» мы сейчас вместе увидим.

Увидим, почему несуществующий парламент это одно и то же, что и «иностранный агент ФСИ». Тенденция участия и подготовки провокаций скандинавских НКО прослеживается с начала марта, однако, только сейчас иностранные медиа опустились до голословной критики отношения российских властей к проблемам малочисленных этносов, о якобы нарушениях прав коренных народов Севера в России! Подумать только, в этом участвуют СМИ Запада - того самого Запада, который Россия сегодня лечит и спасает от «эпидемии Карэна».

Некий выдуманный «Саамский парламент Кольского полуострова» во главе с Валентиной Совкиной, а также «Команда 29» и издание «7х7» готовят к публикации, так сказать, провокационный материал о якобы нарушениях прав коренных народов Севера в РФ. «Команда 29» добивается раскрытия некой секретной документации из правительственных органов. Для чего? Кто вы такие, чтобы вам - НКОшникам давали вообще допуск в хранилища государства!?

Что бы вы, друзья, понимали «Команда 29» это своего рода детёныш-выкидыш того самого Фонда свободы информации (ФСИ), который, получая иностранное финансирование, занимался деятельностью, «являющейся инструментом формирования общественного мнения», т.е. по сути политической, это тот самые фонд, который 29 августа 2013г. Минюст включил в список «иностранных агентов». Именно после этого председатель совета фонда Иван Павлов сказал, что Институт развития свободы информации будет существовать в новом формате. И вот в «новом формате» работают «иностранные агенты» с народами Севера России.

Хотелось бы особо обратить ваше внимание друзья и напомнить (тем кто забыл) что жена Ивана Павлова (руководитель ФСИ) Джениффер Гаспар, гражданка США, была заподозрена в поддержке «насильственного изменения основ конституционного строя Российской Федерации», в том же августе 2013г. была выдворена из России за «создание угрозы национальной безопасности». Вот вам и расклад... Очень интересный вопрос: что же «иностранные агенты» хотят сегодня найти в архивах, почему они добиваются раскрытия некой секретной документации из правительственных органов?

Например, «7х7 — Горизонтальная Россия» — пространство, как они говорят, свободное от государства. Это независимый проект, привязанный к «партнёрам». Они ставят себе амбициозную задачу - привлечь к сотрудничеству все живые силы гражданского общества, охватить провинциальные регионы Северо-Запада, Центра, Поволжья и Урала, создавая везде горизонтальные сообщества активных блогеров. Разве это не построение информационной сети «независимого от государства» в России для получения и выполнения какого либо задания с целью «раскачать» провинциальные районы страны против власти в пользу Запада? А информацию из архивов исказить в своих интересах, как это делали радикалы в Украине, и тем самым, развязав войну внутри страны. Архивы и доступ к ним - это малая часть попыток «агентов госдепа», имея в своем арсенале солидный бюджет. И вот их результат уже виден…

Либеральные российские СМИ «7x7» и «Команда 29» уже включились в работу по дискредитации госорганов и силовиков РФ: стало известно, что скандинавские политструктуры, работающие на «партнёров», проплатили интервью с представителями саами, которые должны выставить власть в негативном свете. То есть, местные коренные жители за деньги готовы дать интервью, которое выгодно тем, кто «заказывает музыку». Налицо прямая попытка внедрить сепаратистские идеи малым этносам! Это одно из направлений атак западных медиа для дестабилизации суверенитета и целостности России. В своих западных статейках пытаются «фактами» доказать, что «...правовое положение коренных народов Арктики в таких авторитарных государствах, как постсоветская Россия, является менее благоприятным (для аборигенов), чем в том, что происходит в либеральных государствах. Шуты, да и только!!! Вы своим хозяевам с другого полушария о правах коренных населений расскажите, ткните их носом в резервации индейцев, именно им скажите о «...правовом положение коренных народов...», а то понаехали беглые преступники, пираты и искатели золота, захватили целый континент…

Это не первый плевок агентши госдепа Совкиной против суверенитета России. Лет восемь назад сепар Совкина потребовала поднять рядом со зданием правительства Мурманской области якобы свой «народный флаг». Однако тогда же выяснилось, что флаг не имеет никакого отношения к саамам. Его разработал норвежский дизайнер по заказу норвежского правительства. Аналогичная ситуация была и с гимном «парламента», слова и музыку к которому также написали норвежцы. Понимая, кто это такая, что за барышня, какого склада ума и духовности, скандинавские НКО заказали подготовку интервью с руководителем Саамского «парламента» Кольского полуострова Валентиной Совкиной на тему якобы нарушения прав коренных народов Севера и притеснения правозащитников органами власти и силовиками.

И вот Федеральное агентство новостей раскрыло детали подготовки политической провокации иностранных структур, где в негативном свете выставили силовиков и государственные органы России. ФАН сообщило, что записи всех разговоров есть в распоряжении редакции. Более того, Валентине Совкиной ничего не оставалось делать, как подтвердить беседу с «заказчиками» провокации. По словам пресс-секретаря «Команды 29», официально(?) неизвестно, чтобы в «Команду 29» обращались с подобным заказом провокацией, а в целом все материалы, предназначенные для объединения, публикуются на официальном сайте «Команды 29». В то же время пресс-секретарь дала понять, что Торочешникова, как журналист, которая выполняла «заказ», в свободное время может заниматься своими публикациями самостоятельно, а эта деятельность уже на её совести. Одним словом, либеральное СМИ соскочило с «заказухи», но факт остаётся фактом… Неужели кто-то будет делать официальную провокацию??? Подозрительное поведение представителей «Команды 29», выраженное в сбивчивых комментариях и отказе предоставлять какую-либо точную информацию, приводит нас к выводам.

Суверенитет и территориальная целостность России ежедневно подвергаются атакам из-за рубежа. Инструменты воздействия на общество разнообразны, но один из самых действенных - попытка повлиять на сознание через СМИ. Выбор иностранных заказчиков пал на «Команду 29», которая выступает, в частности, в поддержку осужденных за организацию запрещенного в РФ террористического сообщества «Сеть». Правозащитники от госдепа, чтобы создать иллюзию «тоталитарного российского государства» и оказать давление на власть, используют все рычаги, особенно свои же СМИ. Эти СМИ, работая в интересах заказчиков, осуществляющих вмешательство во внутренние дела России с целью подрыва суверенитета и дробления богатой ресурсами территории, развивая сепаратизм.

Таким образом, можно сделать вывод, что готовится сильная провокация с привлечением журналистов и активистов-сепаратистов, продолжительное время культивировавших радикальные настроения среди народа саамов в России, все это подтверждает то, что идёт борьба государств на международной арене.

sandrsnip