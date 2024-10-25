«Лица Героев»: в Мурманской области продолжают реализовывать важный патриотический проектВ Мурманском арктическом университете открылась выставка «Мурманский порт глазами молодых художников»
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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 13:30

«Лица Героев»: в Мурманской области продолжают реализовывать важный патриотический проект

Восемь новых муралов появились в образовательных организациях региона. Их открытие состоялось в день празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.

В торжественных церемониях приняли участие региональные парламентарии и члены Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе.

Первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко побывал в Полярном, где стены образовательных учреждений украсили портреты участника специальной военной операции майора Владислава Вячеславовича Андрияша и контр-адмирала Игоря Владимировича Касатонова. Вице-спикер отметил, что «Лица героев» - очень нужный и своевременный патриотический проект, подрастающее поколение северян должно знать о подвигах земляков, гордиться и равняться на них.

Депутат Любовь Черепанова приняла участие в открытии в школе №20 посёлка Никель мурала оперуполномоченному центра специального назначения ФСБ России Михаилу Юрьевичу Козлову. Она подчеркнула, что в наше время муралы играют значимую роль не только как элементы художественного оформления, но и как носители важной культурной и исторической информации:

— Они способны вдохновлять, обучать и поддерживать связь между прошлым, настоящим и будущим.

Североморская школа №6 увековечила имя участника Великой Отечественной войны Ивана Максимовича Агеева. На церемонии присутствовал депутат Юрий Шадрин, который заострил внимание на тёплой атмосфере мероприятия:

— Стихи школьников были от души и проникновенны. Знавшие Ивана Максимовича жители со слезами рассказывали об его активной жизненной позиции, заботе о людях.

Член Молодёжного парламента Владимир Гетманчук стал участником церемонии в Зеленоборской санаторной школе-интернате, где теперь размещена информация об Иване Федоровиче Ушакове ­– докторе исторических наук, участнике Великой Отечественной войны. Школу №8 Мончегорска, где был открыт мурал в честь участницы Великой Отечественной войны, героя Социалистического труда Екатерины Алексеевны Сергиевской, посетила член Молодёжного парламента Жанна Архипова. Она подчеркнула:

— Сохранение памяти о земляках – наш святой долг. Особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодёжи.

Проект «Лица Героев2 реализуется в Мурманской области с 2023 года. На сегодняшний день в образовательных организациях открыты 65 муралов.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/568/cqo7gnxzwa6r2cofhpggkyhkkxh9zi8u.jpg

 

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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