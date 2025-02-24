«Лица Героев»: в североморском лицее №1 состоялось торжественное открытие мурала

В Год защитника Отечества в корпусе лицея №1 на ул. Пионерской ЗАТО г. Североморск в рамках проекта «Лица Героев» был торжественно открыт мурал с портретом гвардии полковника Магомедали Магомеджанова.

Как пишет citysever.ru, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища с самого начала избрал путь доблести и славы – службу в морской пехоте. За годы службы Магомедали Камильевич воспитал в лучших традициях морской пехоты целую плеяду талантливых командиров. Он учил их тому, чем руководствовался сам: быть достойным офицером, не прятаться за спинами товарищей и беречь своих солдат.

Магомедали Магомеджанов боролся против терроризма на Северном Кавказе, выполнял боевые задачи на территории Сирии, а как только началась СВО, сразу же отправился на передовую. Эта военная операция стала для него четвертой и, к сожалению, последней. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Магомедали Магомеджанову было присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17604-v-licee--1-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-murala/#news-gal-6