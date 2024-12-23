«Лица. Метаморфозы реальности» - приглашают на открытие выставки Анатолия Сергиенко

27 декабря в 17.00 в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки «Лица. Метаморфозы реальности». Живопись, графика А.А. Сергиенко (ЗАТО г. Североморск).

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в экспозиции будут представлены портреты, объединившие в себе образы людей, созданные из десятков сотен реальных лиц. Они все разные, представляют художественную ценность в своём разнообразии и выразительности. Выставка определенно вызовет неравнозначный и живой отклик у зрителей.

Постоянный эксперимент, поиск новых форм, применение различных художественных средств, чувство сопричастности всему огромному миру делают Анатолия Сергиенко художником многогранным, интересным для зрителя.

Первый час работы выставки вход свободный. (6+)

Выставку можно посетить до 26 января 2025 года.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457268026%2Fae924b682c4a5295d5