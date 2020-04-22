Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин

Как сегодня сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, всем, кто прибыл в Мурманскую область из других регионов Российской Федерации, вернулся из рабочих и личных поездок, в обязательном порядке необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. Правило распространяется на прибывших любыми видами транспорта и накладывает целый ряд обязанностей. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции на территории области.

«Если вы прибыли в Мурманскую область из другого региона России, то вам необходимо:

1. Сообщить о прибытии на «горячую линию» (815 2) 39-99-99 или 8-800-222-51-00.

2. Уйти на обязательную 14-дневную самоизоляцию*.

3. Поставить в известность работодателя, чтобы перейти на дистанционную работу или же оформить оплачиваемые нерабочие дни, если вы работаете на безотрывном производстве, деятельность которого не приостановлена до 30.04.2020.

4. При появлении признаков простуды или недомогания СРОЧНО обратиться на «горячую линию», получить инструкции о дальнейших действиях», - пишет региональный оперативный штаб по COVID-19.

* - при отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.