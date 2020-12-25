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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.20 13:30

Лицеисты из Мурманска победили в областном онлайн-фестивале «Арктика – территория здоровья»

В Мурманской области завершился региональный фестиваль «Арктика – территория здоровья», который является одним из крупнейших традиционных областных событий. В этом году мероприятие проводилось в онлайн-формате. В нем приняли участие более 70 ребят из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, ЗАТО Североморск и Александровск, Кольского и Ковдорского районов. Программа включала в себя творческие конкурсы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек.

Открыла фестиваль интерактивная площадка «Здоровое поколение». Каждая команда представила кроссворд на тему «Здоровый образ жизни». Лучше всех с заданием справились ребята из Мурманский международного лицея.

Марафон фестиваля продолжила площадка онлайн-квиза «Новое поколение», в котором участники состязались в умении вести здоровый образ жизни. Победителем этого этапа фестиваля стала команда школы №7 из ЗАТО Североморск.

Фестиваль продолжился мастер-классом «Агитационный плакат о ЗОЖ». Ребята узнали, как создать плакат для привлечения внимания сверстников, какие художественные приемы используются при его создании, как происходит выбор цвета и шрифта для текста. Лучше всех с заданием мастер-класса справилась команда Мурманского индустриального колледжа.

В завершение фестиваля участники прошли онлайн-квест «Мое здоровье – здоровье нации», где команды не только использовали свои знания и опыт здорового образа жизни, но и проявили смекалку. Победителем этапа стала команда центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка» из поселка Мурмаши.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на площадках фестиваля жюри оценивало оригинальность преподнесения материала, уровень командной работы, соблюдение требований модераторов площадки.

На церемонии закрытия состоялось награждение участников областного интернет-конкурса «Здоровым быть модно!».

В общем зачете победителем фестиваля стала команда Мурманского международного лицея, призерами – команды Мурманского индустриального колледжа и Мурманского педагогического колледжа.

За активность и творческий подход была особо отмечена команда Оленегорской коррекционной школы-интерната.

 

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