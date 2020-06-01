Лицензионная рыбалка откладывается из-за паводка

Как сообщает Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод», в связи с чрезвычайно сильным паводком на реке Кола лицензионный пункт в п.Шонгуй откроется не ранее 6 июня после окончания паводка.

Путевки (лицензии) на рыболовный участок Кола-2 (п.Шонгуй) можно оформить круглосуточно на рыболовном участке Кола-1 (п.Молочный) и с 9.00 до 17.00 на лицензионном пункте по адресу: г.Кола, ул.Красноармейская, 35.

Также сложно определить дату открытия лицензионного пункта на р.Титовка из-за невозможности проезда к реке.

Лицензионный пункт на реке Ура будет открыт с 0.00 5 июня.

С 1 июня путевки (лицензии) на рыболовство на реках Титовка, Ура и Печенга можно оформить по вышеуказанному адресу.