Мурманская область. Арктика (16+)01.06.20 09:00
Лицензионная рыбалка откладывается из-за паводка
Как сообщает Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод», в связи с чрезвычайно сильным паводком на реке Кола лицензионный пункт в п.Шонгуй откроется не ранее 6 июня после окончания паводка.
Путевки (лицензии) на рыболовный участок Кола-2 (п.Шонгуй) можно оформить круглосуточно на рыболовном участке Кола-1 (п.Молочный) и с 9.00 до 17.00 на лицензионном пункте по адресу: г.Кола, ул.Красноармейская, 35.
Также сложно определить дату открытия лицензионного пункта на р.Титовка из-за невозможности проезда к реке.
Лицензионный пункт на реке Ура будет открыт с 0.00 5 июня.
С 1 июня путевки (лицензии) на рыболовство на реках Титовка, Ура и Печенга можно оформить по вышеуказанному адресу.
Комментарии
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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