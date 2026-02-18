Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основания

Торжественное мероприятие прошло вчера в ДКиНТ им. С.М. Кирова. Педагогов, детей и родителей поздравили заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова, которая вручила памятные адреса от Министерства образования и науки Мурманской области и главы города Мурманска, а также руководитель аппарата Мурманской областной Думы Светлана Виденеева, депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова.

С момента создания в 1996 году как юридического лицея, учреждение стало первым в регионе, где открылись профориентационные классы в сфере правового образования. Сегодня это современная школа с численностью 522 обучающихся. В 2025 году в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в здании выполнен капитальный ремонт. Особое внимание уделяется качеству преподавания: треть педагогического состава имеет высшую квалификационную категорию, а почти половина учителей отмечена государственными и ведомственными наградами.

Обучающиеся лицея демонстрируют высокие результаты не только в учёбе, но и в олимпиадах, научных конференциях и проектной деятельности федерального уровня. Среди ключевых направлений работы — ранняя профориентация в рамках проекта «Билет в будущее» и сотрудничество с силовыми структурами. Более 75% выпускников поступают в профильные вузы, включая Академию ФСБ, Российскую таможенную академию и Морскую академию им. Макарова. Трудовые биографии многих выпускников связаны со Следственным управлением СК РФ, прокуратурой и УМВД по Мурманской области.

С 2023 года в лицее активно работает первичное отделение «Движения Первых», охватывающее более половины учащихся. В прошлом году активисты лицея посетили Совет Федерации и международный форум «Россия», а само учреждение стало призёром регионального этапа музейного проекта «Без срока давности».

Программы гражданско-патриотического воспитания, взаимодействие с Советом ветеранов правоохранительных органов и участие в акциях «Вахта Памяти» и «Бессмертный полк» формируют у школьников активную гражданскую позицию. Юнармейцы лицея ежегодно участвуют в Параде Победы в Мурманске и становятся победителями всероссийских военно-спортивных игр.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31908&page=1