Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.26 14:30

Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основания

Торжественное мероприятие прошло вчера в ДКиНТ им. С.М. Кирова. Педагогов, детей и родителей поздравили заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова, которая вручила памятные адреса от Министерства образования и науки Мурманской области и главы города Мурманска, а также руководитель аппарата Мурманской областной Думы Светлана Виденеева, депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова.

С момента создания в 1996 году как юридического лицея, учреждение стало первым в регионе, где открылись профориентационные классы в сфере правового образования. Сегодня это современная школа с численностью 522 обучающихся. В 2025 году в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в здании выполнен капитальный ремонт. Особое внимание уделяется качеству преподавания: треть педагогического состава имеет высшую квалификационную категорию, а почти половина учителей отмечена государственными и ведомственными наградами.

Обучающиеся лицея демонстрируют высокие результаты не только в учёбе, но и в олимпиадах, научных конференциях и проектной деятельности федерального уровня. Среди ключевых направлений работы — ранняя профориентация в рамках проекта «Билет в будущее» и сотрудничество с силовыми структурами. Более 75% выпускников поступают в профильные вузы, включая Академию ФСБ, Российскую таможенную академию и Морскую академию им. Макарова. Трудовые биографии многих выпускников связаны со Следственным управлением СК РФ, прокуратурой и УМВД по Мурманской области.

С 2023 года в лицее активно работает первичное отделение «Движения Первых», охватывающее более половины учащихся. В прошлом году активисты лицея посетили Совет Федерации и международный форум «Россия», а само учреждение стало призёром регионального этапа музейного проекта «Без срока давности».

Программы гражданско-патриотического воспитания, взаимодействие с Советом ветеранов правоохранительных органов и участие в акциях «Вахта Памяти» и «Бессмертный полк» формируют у школьников активную гражданскую позицию. Юнармейцы лицея ежегодно участвуют в Параде Победы в Мурманске и становятся победителями всероссийских военно-спортивных игр.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31908&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Строительная отрасль Мурманской области: рост зарплатных предложений и новые требования к специалистам
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2025 году в России женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается почти на 60 копеек, доллар теряет почти 59 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»