Лицей №2 Мурманска готовится к новому учебному году

Как сообщает администрация города Мурманска, в лицее №2 на улице Самойловой, 2 активно ведутся ремонтные процессы. Рабочие завершают отделочные работы и подготавливают пространства к наполнению новой мебелью.

Дизайн образовательных помещений продуман до мелочей с учётом функциональности и возрастных особенностей учащихся. Цветовые палитры подобраны так, чтобы не перегружать восприятие юных мурманчан, но поддерживать в них жажду к новым знаниям - стены учебного заведения уже украшены портретами Героя Советского Союза Михаила Ивченко и других выдающихся деятелей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30679&page=1