«Личность. Творчество. Жизнь»: в областном художественном музее открылась выставка заполярных художников-юбиляров

В пространстве Культурно-выставочного центра Русского музея Мурманского областного художественного музея открылась выставка «Личность. Творчество. Жизнь». В экспозицию вошли картины заполярных художников.

В творчестве мурманских художников никогда не было пауз и спадов. В их произведениях нашли отражение красота и богатая история Кольского края, хрупкость арктической природы и сила живущих здесь людей. В экспозиции представлены самые значимые и яркие работы художников из собрания Мурманского областного художественного музея. Георгий Карпович, Виктор Ершов, Борис Сюхин, Арви Хуттунен, Михаил Кирин, Валентин Чудзин и Василий Баранов – выставка знакомит с творчеством талантливых художников, тонко чувствовавших Кольское Заполярье.

«На таких экспозициях мы наблюдаем связь настоящего и прошлого, можем сравнить, как мы ощущаем пространство, в котором живём, и как его ощущали те, кто создавал картины. У каждого представленного автора – свой стиль, свой почерк, но есть и много общего. Их объединяют жизнь, творчество и любовь к Северу», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова на открытии выставки.

Посетить выставку можно до 4 сентября в Культурно-выставочном центре Русского музея по адресу: Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262350%2Fwall-139605315_19427