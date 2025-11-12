«Личности и характеры»: мурманчан приглашают на новую выставку

12 ноября в Культурно-выставочном центре Русского музея начнёт работу выставка «Личности и характеры». Экспозиция расскажет, как художники осмысляли творчество писателей, создав их портреты и иллюстрации к произведениям.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в собрании музея хранятся живописные и графические работы, характеризующие личности писателей и поэтов. Литература и изобразительное искусство неразрывно связаны, художники передают черты внешности и отражают особенности личности, иллюстрируют произведения в различных изобразительных техниках, а поэты и писатели, словом, создают образы и сюжеты.

В экспозиции будут представлены портреты признанных гениев русской литературы: Пушкин А.С., Гоголь Н.В., Есенин С.А., Маяковский В.В. Их портреты создали замечательные русские художники: Воронков Н.Л., народный художник РФ; Руднев В.В., народный художник РФ; Константинов Ф.Д., народный художник СССР; Денисовский Н.Ф., заслуженный художник РСФСР, Анкудинов Ю.И., заслуженный художник РФ; Левин М.К., член союза художников СССР; Власов Б.В., график, член Союза художников; Ройтер Л.Г-Л., график, мастер гравюры.

Выставка будет работать до 21 декабря 2025 года. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273402%2F562a4493fa9abe1616