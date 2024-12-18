Личные итоги 2024 года: больше всего внимания — уровню благосостояния и состоянию здоровья

В преддверии нового года 6 из 10 россиян будут подводить личные итоги 2024-го. Чаще всего будут анализировать динамику доходов и состояние здоровья. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 россиян планируют подвести личные итоги в этом году (это самый высокий показатель за последние 5 лет): 35% сделают это мысленно или устно и не станут нигде сохранять, каждый пятый (19%) напишет заметки для себя, 2% запостят в социальных сетях, ещё столько же сохранят в других форматах. Каждый третий признался, что подведение итогов года ему не свойственно.

Женщины чаще практикуют подведение итогов уходящего года (64% против 51% среди мужчин) и чаще постят их в соцсетях (3 и 1% соответственно). Молодые люди до 35 лет чаще тех, кто старше, предпочитают фиксировать свои достижения (22%). Респонденты от 45 лет чаще ограничиваются только мысленными рассуждениями (39%).

Подводя итоги, опрошенные чаще всего будут анализировать доход (70%) и состояние здоровья (64%). Уровень саморазвития попытаются оценить 54%: к нему респонденты относят начитанность, знание психологии, коммуникативные навыки и проч. Каждый второй поразмышляет о карьере, 41% — об образовании и повышении квалификации. Причём по сравнению с прошлым годом россияне чаще будут уделять внимание образованию, здоровью, саморазвитию, хобби и количеству физической активности в своей жизни.

Время проведения опроса: 8—13 декабря 2024 года.