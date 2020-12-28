Личные итоги года подводит каждый второй россиянин, но только 2 из 100 — публично

Подвести личные итоги 2020 года намерены больше половины россиян (54%), однако публично рассказать об этом в соцсетях готовы только 2 человека из 100. При этом чаще всего респонденты анализируют свои доходы, карьеру, здоровье и саморазвитие. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил, есть ли у россиян традиция подводить личные итоги года, опросив 4000 респондентов из разных округов страны.

3 из 10 россиян будут подводить итоги 2020 года устно, не сохраняя никаких записей (30%). Запишет для себя мысли об уходящем годе каждый пятый россиянин (20%). 2% опрошенных собираются запостить личные итоги года в соцсетях. Треть россиян (34%) не будет подводить личные итоги года ни письменно, ни устно.

Женщины задумываются об итогах года чаще мужчин (59% против 51%), а молодёжь до 24 лет — чаще респондентов старше 45 лет (61% против 50%). Причём среди молодёжи больше всего тех, кто будет постить итоги года в соцсетях (6%).

Подводя итоги года, большинство россиян будет анализировать свои доходы или зарплату (62%), карьеру и здоровье (по 48%), а также саморазвитие (47%). Опрошенные будут размышлять обо всём, что связано с детьми (34%), образованием (33%) и личными отношениями (32%). Значительное число респондентов проанализируют свои хобби и увлечения (22%), выполненные проекты (21%), спорт (20%), путешествия (12%). Каждый десятый задумается о своём духовном росте или отношениях с религией (10%).

Женщины чаще анализируют здоровье, саморазвитие, отношения с детьми, образование, хобби и путешествия, а мужчины — доход, карьеру, выполненные проекты и спорт.