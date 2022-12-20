В ноябре инфляцию в Мурманской области сдерживали цены на мясопродуктыЧисленность жителей Кольского Заполярья продолжает уменьшаться: рожаем меньше, чаще разводимся и больше уезжаем
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 18:00

Личные итоги года подводят 46% россиян. Чаще всего анализируют доходы и здоровье

События 2022 года и их влияние на свою жизнь в последние дни декабря будет оценивать практически каждый второй. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 4000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

3 из 10 россиян подведут личные итоги года, но сохранять эту информацию не планируют. 14% оставят соответствующие записи. 1 из 100 составит пост для соцсетей. Еще 1% сохранит в другом виде (например, в формате стихотворения, музыкального или художественного произведения).

Женщин, склонных к самоанализу в последние дни года, чуть больше, чем мужчин. Россияне старше 45 лет подводят персональные итоги года чуть чаще более молодых респондентов. Больше всего же тех, кто будет анализировать уходящий год, среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (50%).

Чаще всего россияне осмысляют достигнутое за год в таких сферах как достаток (64% от общего числа подводящих итоги года), здоровье (50%), саморазвитие и карьера (по 47%).

Для мужчин более важны показатели дохода, карьерный рост и спортивные успехи, для женщин — саморазвитие, любовь и образование. Чем старше респонденты, тем больше внимания они уделяют здоровью и отношениям с детьми. Россияне до 34 лет чаще думают о саморазвитии, анализируют образование, хобби, выполненные проекты и отношения с противоположным полом. С увеличением уровня дохода опрошенных растет внимание к таким сферам как благосостояние, карьера, отношения, дети и путешествия.

Подведение личных итогов года становится менее популярным среди россиян: в 2019-м о них размышляли 57%, в этом декабре — только 46%.

Время проведения: 8—16 декабря 2022 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Чего ждать от сверхновой реальности? Итоги рынка труда в 2022 и прогнозы на 2023 год
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Вера Петровна
19.12.22 22:02
А почему должны платить если нет никаких услуг.Сколько нерв потрачено на проблему с водой.Трубы замерзают.Не утеплён чердак. Труба прорвала с горячей водой когда начали размораживать в феврале 2021год
Комментарий к новости:Коммунальная беда в доме на Папанина, 7
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.22 11:08
Здравствуйте, мурманчане! Снова с Вами, зрителями телеканала «Арктик-ТВ», педагог, учитель русского языка и литературы согласно полученного диплома, заместитель директора по воспитательной работе и не
Комментарий к новости:В феврале 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте региона вырастет, но не одинаково для всех
Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: снижаются оптовые цены на мороженую рыбу-PRO Валюту (16+)Новые высоты: курс евро подскочил почти на 2,72 рубля, доллар укрепился почти на 2,66 рубля-PRO Энергетику (18+)Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске-PRO ЖКХ (18+)В центре Мурманска несколько десятков домов останутся на ночь без горячей воды и теплоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты приняли значимые для северян законы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика