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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.25 14:00

Личные качества важнее опыта: как работодатели выбирают молодых специалистов

Уже четверть века специалисты «SuperJob» развивают свой сервис таким образом, чтобы искать работу было удобно всем: и профи, и новичкам без опыта. Молодёжь — одна из уязвимых категорий на рынке труда: небольшой жизненный и профессиональный опыт сказывается на уверенности в своих силах. Специально для студентов и выпускников колледжей и вузов у «SuperJob» есть платформа «Старт карьеры» — место встречи мотивированной молодёжи и работодателей.

В свежем опросе эксперты компании выяснили, по каким принципам работодатели выбирают молодых специалистов. В опросе сервиса «SuperJob» Старт карьеры» участвовали 1000 представителей компаний и организаций из всех регионов страны, которые ищут молодых сотрудников с высшим образованием.

Среди основных критериев отбора молодых специалистов на первое место выходит оценка личностных качеств кандидата (68%). Для 44% рекрутеров важно наличие у кандидата хотя бы минимального опыта работы. 39% менеджеров по персоналу обращают внимание на уровень и качество образования кандидата. 12% специалистов считают важным знание кандидатом специфики деятельности компании.

Среди дополнительных критериев отбора часто обращают внимание на уровень владения профильным программным обеспечением (58%).

29% менеджеров по персоналу считают важным опыт прохождения стажировок. 19% обращают внимание на уровень успеваемости в вузе или колледже.

7% считают важным знание иностранного языка.

Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов является организованность (52%). На втором месте — ориентация на развитие (45%). На третьем — мотивация достижений (44%). 39% рекрутеров отмечают умение работать в команде. 5% считают важным наличие лидерских качеств.

По сравнению с прошлым годом менеджеры стали больше внимания уделять уровню владения программным обеспечением (+3 процентных пункта), образованию кандидатов и участию в программах стажировок (плюс по 2 п.п.). Также выросла важность командности и стремления к самообразованию (плюс по 4 п.п.), инициативности (+3 п.п.).

Время проведения опроса: 3—28 марта 2025 года.

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