Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» сравнил траты и способы ведения личного бюджета в Москве и стране в целом. В опросах приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Самой дорогой покупкой 2023 года 29% москвичей назвали смартфоны и гаджеты. 16% жителей столицы больше всего денег потратили на одежду и обувь. По 13% москвичей — на бытовую технику и путевки.

В топ-3 самых дорогих покупок жителей России в целом также девайсы (28%), предметы гардероба (18%), бытовая техника и путешествия (по 12%). Москвичи чаще называли самой большой тратой за год оплату обучения. Жители России в целом в качестве самой дорогой покупки чаще упоминали товары для ремонта, мебель и авто.

Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания (что, безусловно, ожидаемый результат). Расходы на еду назвали основными 77% москвичей и 71% россиян. На втором месте — коммунальные платежи (29% москвичей и 39% россиян). В топ-3 самых больших статей расходом в Москве входят одежда и обувь (16%). На третьем месте по России в целом — выплаты по кредитам и ипотеке (20%).

Среди наиболее затратных статей личного бюджета москвичи чаще называли аренду жилья, медицину, общественный транспорт, обучение. В целом по стране же чаще считают, что больше всего денег уходит на содержание детей и бензин.

Личный финансовый учёт ведут 3 из 4 россиян: 57% примерно планируют бюджет, 18% придерживаются строгого учета доходов и расходов. 25% не ведут личный бюджет. Москвичи чаще ведут строгий учёт (22%) или не ведут его вовсе (30%).

Время проведения опроса: 12—23 января 2024 года.