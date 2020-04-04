Личный приём налогоплательщиков Мурманской области временно приостановлен

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» личный приём налогоплательщиков во всех налоговых инспекциях Мурманской области, а также в их подразделениях приостановлен в период с 6 апреля по 30 апреля включительно до особого распоряжения.

УФНС России по Мурманской области рекомендует воспользоваться бесконтактными способами взаимодействия с налоговыми органами. Сегодня на сайте ФНС России функционирует более 50 интерактивных сервисов, а также работает Единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный). Организации и предприниматели Кольского края могут, как и прежде, сдавать отчетность, направлять запросы и получать иные услуги Налоговой службы в электронном виде с помощью телекоммуникационных каналов связи.

Если по каким-то причинам налогоплательщик не может направить через интернет декларации, налоговую отчетность и прочие входящие документы, на входе в инспекцию функционируют специальные боксы, где можно оставить корреспонденцию. Все документы будут зарегистрированы и обработаны в установленном порядке. При выборе данного способа взаимодействия следует указывать номер контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.