Личный приём в налоговых инспекциях региона приостановлен по 30 мая

В налоговых инспекциях Мурманской области, а также в их подразделениях продлен режим, ограничивающий личный прием и обслуживание налогоплательщиков по 30 мая включительно. Вся корреспонденция, в том числе налоговая и бухгалтерская отчетность в бумажном виде принимается в инспекциях через специальные боксы на входе. Заявителям рекомендуется указывать контактные номера телефонов для своевременного решения возникающих вопросов.

В целях оказания услуг Налоговой службы в электронном виде на сайте ФНС России функционирует более 50 интерактивных сервисов, в том числе линейка «Личных кабинетов» для налогоплательщиков разных категорий. Юридические лица и предприниматели Кольского края могут, как и прежде, сдавать отчетность, направлять запросы и получать иную информацию от Налоговой службы в электронном виде с помощью телекоммуникационных каналов связи. Также в обычном режиме работает Единый Контакт-Центр ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

Актуальная информация о графике личного приёма граждан публикуется на сайте ФНС России в разделе «Контакты».