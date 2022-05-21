Личный состав арктической группировки Северного флота отработал морскую десантную подготовку

В губе Грязная Кольского залива прошла тренировка по морской десантной подготовке с военнослужащими морской пехоты Северного флота, входящими в состав арктической группировки. Водители двухзвенных снегоболотоходов «Витязь» и «Алеут», а также армейских грузовиков «Урал», «КамАЗ» и БТРов, отработали погрузку техники в твиндек десантного корабля, а также выезд из него на берег.

Тренировка прошла совместно с экипажем большого десантного корабля «Александр Отраковский», который отработал подход к берегу и приём техники способом на упор.

Также экипаж БДК и морские пехотинцы отработали задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки техники морского десанта с организацией дежурства расчётов ПЗРК на берегу и личного состава корабельной батареи универсального калибра.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в тренировке было задействовано более 100 человек личного состава и 10 единиц боевой и специальной техники. Приобретённые навыки морской десантной подготовки помогут морским пехотинцам уверенно осуществлять высадку на необорудованное побережье континента и островов Северного Ледовитого океана во время очередного арктического похода кораблей Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12422466@egNews