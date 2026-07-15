Личный состав отряда ПДСС Беломорской военно-морской базы выполнил курсовую задачу

Личный состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Беломорской военно-морской базы Северного флота выполнил курсовую задачу. В ходе сдачи курсовой задачи были отработаны элементы боевой и специальной подготовки.

Специалисты по борьбе с ПДСС выполнили нормативы по подводной стрельбе из специального оружия, а также осуществили гранатометание по целям, координаты которых определялись по данным гидроакустической станции. Личный состав показал высокую слаженность, точность и умения оперативно обрабатывать акустическую информацию в условиях ограниченной подводной видимости.

Практическая часть также включала в себя отработку навыков кораблевождения и специального обеспечения.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, по итогам выполнения курсовой задачи личный состав отряда ПДСС Беломорской военно-морской базы подтвердил высокий уровень профессиональной подготовки и готовность к решению специальных задач.

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