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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.21 09:30

Лидеры-2020 по росту цен и тарифов в Мурманской области: гречневая крупа, медицинские товары, проезд на городском транспорте и юридические услуги

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги по Мурманской области в 2020 году составил 104,1 процента, в том числе на продовольственные товары – 105,5, непродовольственные товары – 105,0, услуги – 101,8 процента.

Как сообщает Мурманскстат, из продовольственных товаров значительно подорожали гречневая крупа (на 43,9 процента), сахар-песок (на 34,4), картофель (на 33,3), морковь (на 32,4), подсолнечное масло (на 27,5), шлифованный рис (на 24,6), яблоки (на 23,1), столовая свёкла (на 20,3 процента).

Повысились цены на муку (на 15,1 процента), чай (на 11,8), макаронные изделия (на 9,5), овощные консервы (на 7,2), безалкогольные напитки (на 4,8), хлеб и хлебобулочные изделия (на 4,6), сыр (на 4,4), молоко и молочную продукцию, мороженую рыбу (на 4,3), кондитерские изделия (на 3,7), мясопродукты (на 3,3 процента).

Алкогольные напитки подорожали за год в среднем на 3,7 процента.

Руководитель статистического ведомства В.Н. Морозов отмечает, что по группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен наблюдался на медицинские товары (на 11,2 процента), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 9,5), ювелирные изделия (на 8,5), табачные изделия (на 7,5), парфюмерно-косметические товары (на 7,3), мебель (на 7,1), электротовары и другие бытовые приборы (на 7,0 процента).

Среди услуг отмечено повышение стоимости проезда на городском пассажирском транспорте (на 5,8 процента). На воздушном и железнодорожном транспорте цены снизились (соответственно на 16,4 и 5,3 процента).

Снизились цены на отдельные виды коммунальных услуг, в том числе на горячее водоснабжение и отопление (соответственно на 3,0 и 2,5 процента), обращение с твёрдыми коммунальными отходами (на 1,1 процента). Вместе с тем увеличилась плата за холодное водоснабжение и водоотведение (на 11,9 процента), газ и электроэнергию (соответственно на 4,0 и 3,9 процента).

Кроме того, возросла стоимость услуг правового характера (на 11,4 процента), ветеринарных (на 6,3), бытовых (на 5,9), в системе образования (на 5,2), связи (на 4,5), страхования (на 3,4), организаций культуры (на 3,2), медицинских (на 2,2) и жилищных услуг (на 2,1 процента).

 

 

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