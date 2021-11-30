Лидеры добровольческих объединений Заполярья встретились в Мурманске

Продуктивно и по существу – так 26 ноября на базе Мурманского индустриального колледжа прошла встреча лидеров добровольческих объединений региона. Организатором выступил Региональный центр добровольчества.

«Можно с уверенностью сказать, что добровольческое движение в Мурманской области развивается, появляются новые идеи, реализуется интересные проекты. Однако не стоит на этом останавливаться, необходимо наращивать потенциал добровольческих организаций, в том числе и за счет таких встреч», – отметила директор центра Татьяна Бодня, открывая мероприятие.

Главной темой встречи стало выстраивание системы взаимодействия между добровольческими объединениями. В ходе дискуссионной площадки участники обсудили стратегию развития добровольчества в регионе. Они обменялись опытом по вовлечению и мотивации молодежи, обсудили ряд актуальных проблем по грантам и социальным проектам, а также высказали свои предложения по формированию базы талантливых и инициативных волонтеров.

После дискуссии у собравшихся была возможность принять участие в одной из интерактивных сессий. На выбор было представлено четыре площадки: «#МыВместе», «Наглядный опыт регионов», «Организация и работа добровольческого (волонтерского) движения», «Создание НКО в сфере добровольчества (волонтёрства)». На каждой из них работал приглашенный спикер, который на личном примере раскрыл представленную тему.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, собрание лидеров добровольческих объединений прошло в атмосфере живого общения и взаимного интереса. Полученный опыт и знания они уже в ближайшее время смогут применить в своей добровольческой работе.