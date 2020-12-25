Лидеры Мурманской области обсудили перезагрузку Молодёжного совета

23 декабря в Мурманске прошла стратегическая сессия «Перезагрузка Молодёжного совета». В мероприятии приняли участие лидеры молодёжных советов и специалисты по работе с молодёжью Мурманской области.

Участникам предложили поделиться своим видением задач Молодёжного совета, а также внести свой вклад в оформление документа, регламентирующего его деятельность.

С приветственной речью к собравшимся выступил министр спорта и молодёжной политики Мурманской области Денис Клебанов, он рассказал о том, почему нужна сессия и какие вызовы стоят перед Молодёжными советами региона сегодня.

«Важно проработать все вопросы, чтобы Совет не был номинальным органом, – отметил министр. – Чтобы всем было понятно, какую роль играют представители Молодёжного совета, чем они занимаются, в чем разбираются, и как должны выстраиваться взаимоотношения с муниципалитетами».

В ходе сессии с представителями профильного министерства участники выработали свои критерии деятельности Молодёжного совета. Мнения молодёжных лидеров лягут в основу документа, регламентирующего деятельность нового состава Молодёжного совета. Работа над документом продолжится в 2021 году, сообщает региональное Мнистерство спорта и молодёжной политики.