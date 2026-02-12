В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операцииПарламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год
Мурманская область. Арктика (16+)12.02.26 15:15

Лидеры общественного мнения и эксперты примут участие в формировании новой народной программы «Единой России»

Встречу с экспертной группой, которая будет участвовать в разработке новой народной программы «Единой России», провёл председатель партии Дмитрий Медведев. К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов

«В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты «Единой Россией» ранее, в других условиях, тем более что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы. - Ред.), прошло уже пять лет», — подчеркнул председатель партии.

По словам Дмитрия Медведева, программа «Единой России» будет разделена на два блока — предвыборная программа и блок долгосрочного планирования.

Предвыборная программа касается деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан.

«Такой документ мы должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям для того, чтобы они могли определиться — голосовать ли за нашу партию или по каким-то причинам не голосовать. Это очень важная работа. Она должна идти прямо сейчас. Но при этом её невозможно провести кулуарно или в тиши кабинетов, даже самых высоких или на подобных встречах. Это программный документ, народная программа, должен быть результат обратной связи», — особо акцентировал внимание он.

Предложения от людей, поступающие президенту, в партию, органы власти, общественные организации ежедневно, подробно проанализируют.

Второй блок рассчитан на более длительный срок. Это набор идеологем, ценностей, которых придерживается «Единая Россия» и которые не могут меняться от выборов к выборам.

Рамку программы на десятилетия партия представит на съезде в конце июня. В августе — народную программу на пять лет.

Участники экспертной группы представили своё видение дальнейшей работы и ряд инициатив, которые могли бы войти в новый программный документ «Единой России». Например, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева затронула вопросы семейной политики и народосбережения. Также она подчеркнула, что АСИ представит в новую народную программу «Единой России» лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров.

Герой РФ Владимир Сайбель предложил включить в новую народную программу инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил надежду, что в народной программе «Единой России» появится «атомная страница», которая затронет вопросы кадровой подготовки специалистов на всех уровнях образования — сад — школа — колледж — вуз — предприятие.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков подчеркнул, что творческие союзы готовы внести свои предложения в народную программу «Единой России». А председатель ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что инициативы Народного фронта в программу партии сформируют на основе вопросов с «прямой линии» с Президентом РФ и обращений в региональные отделения организации.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что эксперты примут участие в отраслевых отчётно-программных форумах «Единой России» «Есть результат», которые пройдут во всех федеральных округах страны.

 

Фото: https://er.ru/activity/news/uchastie-v-formirovanii-novoj-narodnoj-programmy-edinoj-rossii-primut-lidery-obshestvennogo-mneniya-i-eksperty

