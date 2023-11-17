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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.23 17:30

Лидеры определились: общественным советом завершена независимая оценка качества условий оказания социальных услуг в 2023 году в Мурманской области

В текущем году независимая оценка проведена в отношении 12 организаций социального обслуживания, из них 6 государственных и 6 негосударственных поставщиков социальных услуг.

Экспертиза проводилась по следующим критериям: информационная открытость организаций, состояние материально-технической базы, доступность объектов для лиц с ограниченными возможностями, профессионализм и доброжелательность работников.

Участниками анкетирования стали более 1 тысячи получателей социальных услуг.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, по итогам оценки 10 организаций показали очень высокий уровень качества услуг. Лидерами стали: Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения (1 место), Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей (2 место), Алакурттинский психоневрологический интернат (3 место).

Большинство респондентов удовлетворены условиями предоставления услуг и готовы рекомендовать организации социального обслуживания своим знакомым и близким. Имеющиеся пожелания будут рассмотрены организациями социального обслуживания при формировании планов по повышению качества социальных услуг.

Большинство опрошенных выразили удовлетворенность условиями предоставления услуг и готовы рекомендовать организации социального обслуживания своим знакомым и родственникам. Все замечания и пожелания приняты организациями во внимание и будут учтены при разработке планов по повышению качества социальных услуг.

Данный инструмент общественного контроля применяется с 2018 года. Учитывая, что независимая оценка качества проводится не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года для одной и той же организации социального обслуживания, все государственные учреждения социального обслуживания были охвачены ею дважды. Сравнительный анализ показал на повышение уровня качества условий оказания социальных услуг.

Напомним, что независимая оценка является одной из форм общественного контроля и направлена повышение качества деятельности организаций социального обслуживания. Общая информация о результатах независимой оценки качества и утвержденных планах опубликована на сайте https://bus.gov.ru/

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