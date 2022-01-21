Лидеры по росту цен сменились! В магазинах региона подорожали сахарный песок, шлифованный рис, свинина и куриные яйца

В магазинах Мурманской области с 11 по 14 января текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на сахарный песок (на 2,6%), шлифованный рис (на 1,8), свинину (кроме бескостного мяса) и куриные яйца (на 0,6), говядину (кроме бескостного мяса) и поваренную соль (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 4,0%), морковь (на 2,9), свежую белокочанную капусту (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.