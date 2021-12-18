Лидеры по росту цен в Мурманской области в ноябре: картофель и свекла, спички и поездка на отдых в Турцию

Как сообщает Мурманскстат, в нашем регионе в ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем из продовольственных товаров наиболее подорожали картофель, столовая свёкла (на 8,4%), свежие помидоры (на 5,2), куриные яйца (на 5,0%). Возросли цены на пшеничную муку (на 4,1%), сахар (на 3,0), рыбо- и мясопродукты (на 1,6), сыр, масло и жиры (на 1,5), мороженое (на 1,1), молоко и молочную продукцию (на 0,9), крупу и бобовые (на 0,8), чай, кофе, какао и кондитерские изделия (на 0,7%).

Снижение цен наблюдалось на фрукты и цитрусовые (на 3,6%), макаронные изделия (на 0,9), фруктово-ягодные консервы, безалкогольные напитки (на 0,2), а также на алкогольные напитки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,1%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на спички (на 5,5%), нитки (на 1,6), мебель (на 1,3), моторное топливо (на 1,2), ювелирные изделия (на 0,9), бумажно-беловые товары (на 0,8), телерадиотовары и персональные компьютеры (на 0,7), кожаную, текстильную и комбинированную обувь, моющие и чистящие средства (на 0,6%). Снизились цены на отдельные виды строительных материалов (в среднем на 2,8%), средства связи (на 1,5%).

Среди услуг значительно увеличилась стоимость поездок на отдых в Турцию и Объединённые Арабские Эмираты (соответственно на 24,9% и 12,7%). Из бытовых услуг подорожали шиномонтаж колёс легкового автомобиля (на 9,6%), установка натяжного потолка (на 2,8), стрижка модельная в женском зале (на 1,0%).

Кроме того, возросла стоимость услуг дошкольного воспитания (на 1,7%), гостиниц и прочих мест проживания (на 0,9%), профессионального обучения (на 0,6%). На пассажирском транспорте возросла стоимость полёта в салоне экономического класса самолёта (на 1,5%). Стоимость проезда на железнодорожном транспорте и в такси снизилась (соответственно на 7,5% и 0,8%).