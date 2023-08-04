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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.23 13:30

«Лидеры России» подключились к решению задачи по стимулированию рождения вторых детей в семьях Мурманской области

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сформировали команды и приступили к выполнению заданий регионального этапа.

До 9 августа 2023 года им предстоит подготовить проект решения социально-экономической проблемы, заявленной главой региона. В Мурманской области поставлена задача разработки дополнительных мер и управленческих механизмов для стимулирования рождения вторых детей в заполярных семьях.

Участники пятого сезона «Лидеров России» приступили к выполнению заданий регионального этапа, который включен в программу конкурса впервые. Его проходят 3009 управленцев из всех субъектов РФ и ещё 23 стран, которые успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании.

На региональном этапе конкурсанты работают в командах. В Мурманской области – их две. Перед ними поставлена задача выработать конкретные управленческие механизмы по стимулированию рождения вторых и, соответственно, третьих детей.

Ключевой целью государственной демографической политики является развитие института семьи, но ее достижение невозможно только через увеличение количества семей с одним ребенком. В нашем регионе за последние годы наблюдается снижение количества рождений вторых детей в семьях, особенно в сравнении с количеством рождений первых и третьих. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить комфортные условия для возможности создания крепких многодетных семей с высоким уровнем морально-нравственного развития, придерживающихся традиционных ценностей и имеющих потенциал для своего развития в регионе проживания. Это государственная задача, которую поставил Президент России Владимир Путин.

«В Мурманской области выстроена определенная система мер, направленная на поддержку северян, желающих родить вторых и третьих детей. Но, понимая сложность проблемы, наше ведомство заинтересовано в изучении любой свежей идеи, которую можно взять на вооружение, адаптировать для нашего региона, а главное – которая бы способствовала решению данного вопроса», – отметил исполняющий обязанности министра труда и социального развития Игорь Шипилов.

Подготовить решения лидерам необходимо до 9 августа 2023 года.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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