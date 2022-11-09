Начал работу Единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населенияСемь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 11:00

«Лидеры Севера»: 50 конкурсантов из разных регионов России приняли участие в полуфинале регионального кадрового конкурса

В Мурманской области состоялся полуфинал регионального кадрового конкурса «Лидеры Севера», проведенный в формате деловой игры. Пятьдесят представителей из разных регионов России продемонстрировали свои управленческие навыки.

«В рамках конкурса мы рассчитываем получить новых руководителей, которые займут достойные места в системе исполнительных органов, подведомственных учреждениях, органах местного самоуправления Мурманской области. В этом этапе участвуют конкурсанты, которые успешно прошли тестирование на знания законодательства, норм русского языка, основ IT и набрали необходимое количество баллов», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Надежда Аксенова - руководитель аппарата правительства Мурманской области, руководитель организационного комитета конкурса «Лидеры Севера».

«В рамках этапа все участники делятся на малые группы по пять человек, с каждой командой работает по два эксперта. Группа получает различные задания. Мы оцениваем, как руководители взаимодействуют с группой, с командой, их навыки и лидерские качества в решении определенных задач. Это живое общение. Все формы оценки будут направлены в оргкомитет, по каждому будет принято решение», – отметила Екатерина Петрова, представитель Межрегионального ресурсного центра Санкт-Петербурга, ведущий эксперт проекта.

В середине ноября участники, вышедшие в финал, пройдут тестирование на личностные и профессиональные качества, далее – интервью с экспертами. Портфолио каждого конкурсанта рассмотрит конкурсная комиссия во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Уже в декабре этого года будут проведены собеседования, по итогам которых определят победителей. В следующем году финалистов ждёт этап повышения квалификации.

«Арктика - это всегда вызов, прежде всего самому себе, это вдохновляет. Я очень заинтересован темой Арктики и Крайнего Севера. Я вижу здесь много возможностей для роста и развития в сфере менеджмента в градостроительстве. Поэтому, когда узнал о кадровом конкурсе, не задумываясь подал заявку. Других участников рассматриваю как коллег, главная цель у нас одна – работать на развитие», – отметил участник из Ленинградской области Игорь Отс.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, открытый кадровый конкурс организован правительством Мурманской области для высококвалифицированных и амбициозных руководителей. Победители будут включены в резерв управленческих кадров Мурманской области и смогут впоследствии претендовать на работу в самых разных сферах: от энергетики и ЖКХ до информационных технологий.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Такая работа». Художественный сериал, 64 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на бухгалтеров в Мурманской области вырос на 11%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правила обеспечения россиян средствами индивидуальной защиты обновили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика