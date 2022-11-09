«Лидеры Севера»: 50 конкурсантов из разных регионов России приняли участие в полуфинале регионального кадрового конкурса

В Мурманской области состоялся полуфинал регионального кадрового конкурса «Лидеры Севера», проведенный в формате деловой игры. Пятьдесят представителей из разных регионов России продемонстрировали свои управленческие навыки.

«В рамках конкурса мы рассчитываем получить новых руководителей, которые займут достойные места в системе исполнительных органов, подведомственных учреждениях, органах местного самоуправления Мурманской области. В этом этапе участвуют конкурсанты, которые успешно прошли тестирование на знания законодательства, норм русского языка, основ IT и набрали необходимое количество баллов», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Надежда Аксенова - руководитель аппарата правительства Мурманской области, руководитель организационного комитета конкурса «Лидеры Севера».

«В рамках этапа все участники делятся на малые группы по пять человек, с каждой командой работает по два эксперта. Группа получает различные задания. Мы оцениваем, как руководители взаимодействуют с группой, с командой, их навыки и лидерские качества в решении определенных задач. Это живое общение. Все формы оценки будут направлены в оргкомитет, по каждому будет принято решение», – отметила Екатерина Петрова, представитель Межрегионального ресурсного центра Санкт-Петербурга, ведущий эксперт проекта.

В середине ноября участники, вышедшие в финал, пройдут тестирование на личностные и профессиональные качества, далее – интервью с экспертами. Портфолио каждого конкурсанта рассмотрит конкурсная комиссия во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Уже в декабре этого года будут проведены собеседования, по итогам которых определят победителей. В следующем году финалистов ждёт этап повышения квалификации.

«Арктика - это всегда вызов, прежде всего самому себе, это вдохновляет. Я очень заинтересован темой Арктики и Крайнего Севера. Я вижу здесь много возможностей для роста и развития в сфере менеджмента в градостроительстве. Поэтому, когда узнал о кадровом конкурсе, не задумываясь подал заявку. Других участников рассматриваю как коллег, главная цель у нас одна – работать на развитие», – отметил участник из Ленинградской области Игорь Отс.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, открытый кадровый конкурс организован правительством Мурманской области для высококвалифицированных и амбициозных руководителей. Победители будут включены в резерв управленческих кадров Мурманской области и смогут впоследствии претендовать на работу в самых разных сферах: от энергетики и ЖКХ до информационных технологий.

Фото: https://gov-murman.ru