Лидеры турбизнеса из регионов России оценили туристские возможности Кольского полуострова
Туристский информационный центр Мурманской области при информационной поддержке комитета по туризму Мурманской области организовал информационный тур для представителей Российского союза туриндустрии. В состав участников мероприятия вошли 20 представителей из 7 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Калининградской, Самарской, Нижегородской, Кировской областей, а также Республики Беларусь.
«Многие из участников тура работают в регионах, с которыми уже сейчас налажено прямое авиасообщение с Мурманском и Кировском, это позволяет уже сегодня формировать совместные проекты», – отметил Александр Елисеев, руководитель Комитета по туризму Мурманской области.
В рамках делового визита в Мурманскую область за 4 дня команда РСТ посетила Мурманск, Териберку, Кировск и Мончегорск. Помимо знакомства с туристской инфраструктурой, маршрутами и услугами, профессиональные участники провели субботник на пляже в Териберке, приняли участие в обустройстве эко тропы и установке информационных аншлагов (знаков туристической навигации) в Лапландском заповеднике, погрузились в эпоху викингов на фестивале «Imandra Viking Fest» в Мончегорске, в Кировске ознакомились с летними маршрутами в Полярно-альпийском ботаническом саду, посетили самую северную оранжерею в России, Музейно-выставочный центр «Апатит» и арт-парк «Таинственный лес».
Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Российский союз туриндустрии основан в 1993 году и является крупнейшим отраслевым объединением, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма. Основные задачи РСТ – создание в стране цивилизованного туристического рынка, повышение конкурентоспособности национального турпродукта и услуг в сфере туризма. С учетом ассоциированных членов, организаций, входящих в ассоциации и союзы, а также объединенных в сети турагентств, РСТ представляет интересы более 3000 предприятий туриндустрии в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
В структуру РСТ входят региональные отделения и представители в 50 субъектах РФ, 41 комитет и комиссия, а также международные представители в 26 странах. Кроме этого, в РСТ входят 19 профильных ассоциаций.
Фото: https://gov-murman.ru