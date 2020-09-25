Лихтеровоз «Севморпуть» доставил по Севморпути в Санкт-Петербург 5,5 тысячи тонн камчатской рыбой

Об этом в ходе заседания коллегии Росрыболовства сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. На борту контейнеровоза 204 контейнера с 5,5 тысячи тонн рыбы. По словам губернатора, край заинтересован в организации новых рейсов лихтеровоза.

«Несмотря на то, что первое полугодие нынешнего года прошло в условиях жёстких ограничительных мер, результаты последних месяцев показали, что рыбакам удалось оперативно перестроить свою деятельность, и осуществлять эффективную добычу водных биоресурсов с учетом ограничений, накладываемых в связи с распространением пандемии. Отрасль в экстремальных условиях сработала без сбоев», – отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в своем выступлении на коллегии.

На 21 сентября объём вылова составил 3 млн 815 тысячи тонн, что на 0,5% превышает показатель аналогичного периода 2019 года.