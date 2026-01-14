Ликвидация разлива нефтепродуктов: на акватории порта Мурманск прошли учения спасателей

13 января завершились тренировочные учения сил и средств Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» и ООО «Лукойл-Транс» по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акватории морского порта Мурманск. Главная цель учений – подтверждение достаточности сил и средств привлекаемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов перед утверждением плана ЛРН.

Как сообщает morspas.ru, в ходе проведения тренировочного учения по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории морского порта Мурманск был отыгран сценарий, согласно которого в акватории морского порта Мурманск происходит «разлив» нефтепродуктов с танкера. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ООО «Лукойл-Транс» оперативно вводит режим чрезвычайной ситуации. В ходе режима ЧС отрабатывается весь комплекс необходимых мероприятий – от момента оповещения и сбора комиссии до разведки, локализации пятна, защиты береговой линии, сбора нефтепродуктов и их последующей утилизации.

В учениях от Северного филиала «Морспасслужбы» были задействованы шесть спасательных судов различного назначения, включая МФАСС «Сивуч», а также аварийно-спасательные группы спасателей. Привлекаемые значительные силы и средства, обеспечили на учении эффективную локализацию и ликвидацию разлива, а также защиту береговой линии.

По оценке экспертов и наблюдателей учения прошли успешно, все поставленные учебные задачи были выполнены.

Учения были направлены на улучшение координации между различными службами, участвующими в ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов. Это включает своевременное оповещение и организацию необходимых мероприятий.

Проведенное учение позволило оценить уровень подготовки спасателей и подтвердить наличие достаточных сил и средств для реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с ликвидацией разлива нефти и нефтепродукта в акватории порта Мурманск.

Фото: https://morspas.ru/press-center/news/na-akvatorii-porta-murmansk-proshli-ucheniya-spasateley-morspassluzhby-i-spetsialistov-lukoyl-trans-/#gallery-1