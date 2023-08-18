Ликвидирована ещё одна свалка в Мурманской области
Сотрудниками Минприроды Мурманской области проводятся регулярные выездные обследования участков недр местного значения. На одном из них была обнаружена свалка отходов объёмом более 100 м3.
По итогам объявленного министерством предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес недропользователя, свалка была ликвидирована.
Министерство напоминает, что пользователь недр обязан обеспечить соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, охране окружающей среды.
Размещение несанкционированных свалок отходов производства и потребления в границах участка недр является нарушением условий лицензии на пользование недрами, за которое предусмотрена административная ответственность от 300 до 500 тысяч рублей.
Фото: https://gov-murman.ru