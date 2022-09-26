Линейные руководители АО «Мурманский морской торговый порт» прошли курс обучения, посвященный культуре безопасности труда

Он организован Центром изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда (г. Москва), Дирекцией по охране труда, пожарной и промышленной безопасности и учебно-курсовым комбинатом АО «ММТП».

«Проведение подобных учебных занятий – это часть постоянной работы по формированию культуры безопасности на производстве в Мурманском морском торговом порту. Она приносит важные результаты, но ключ к успеху состоит в том, чтобы работа продолжалась на системной основе», - пояснил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Предыдущие подобные занятия проходили в АО «ММТП» до начала пандемии коронавируса. Сейчас процесс очных занятий возобновлен. В рамках занятий особое внимание было уделено изучению лучших практик ведущих компаний по развитию системы управления охраной труда и промышленной безопасности, формированию культуры безопасности и др.

«Этой темой надо заниматься постоянно - даже если человеку кажется, что он все знает. Важно, что компания уделяет этой сфере должное внимание, поскольку это касается здоровья людей и экономически выгодно», - подчеркнул генеральный директор Центра Центром изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда Василий Яременко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250197%2Fwall-149919532_2757