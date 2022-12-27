Мурманская область. Арктика (16+)27.12.22 11:41
Линии наружного освещения запустили на автомобильной дороге Пиренга – Ковдор
Монтажные работы провели на автодороге Пиренга – Ковдор по направлению к населённому пункту Ёнский и Ёна.
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на автодороге по направлению к населенному пункту Ёнский установлено 34 опоры со светильниками, общая протяженность линии составляет 950 метров. Линия наружного освещения к населенному пункту Ёна, общей протяженностью 1121 метр, пополнилась 32 опорами со светильниками.
Стоит отметить, что работы выполнялись в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие транспортной системы». Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет, в течение этого времени подрядчик обязан будет устранять дефекты в случае их выявления.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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