Линии наружного освещения запустили на автомобильной дороге Пиренга – Ковдор

Монтажные работы провели на автодороге Пиренга – Ковдор по направлению к населённому пункту Ёнский и Ёна.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на автодороге по направлению к населенному пункту Ёнский установлено 34 опоры со светильниками, общая протяженность линии составляет 950 метров. Линия наружного освещения к населенному пункту Ёна, общей протяженностью 1121 метр, пополнилась 32 опорами со светильниками.

Стоит отметить, что работы выполнялись в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие транспортной системы». Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет, в течение этого времени подрядчик обязан будет устранять дефекты в случае их выявления.

Фото: https://gov-murman.ru