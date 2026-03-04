Липецкий театр кукол приезжает на «Большие гастроли» в Мурманск

С 9 по 12 апреля Мурманский областной театр кукол примет участников федеральной программы «Большие гастроли». Гостем столицы Кольского Заполярья станет Липецкий государственный театр кукол, который представит северным зрителям четыре спектакля для детей и взрослых.

Откроет гастрольную афишу постановка для подростковой и взрослой аудитории — кукольная фантасмагория «Нос» по мотивам повести Николая Гоголя. Спектакль, наполненный гротеском и остроумием, можно будет увидеть 9 и 10 апреля в 19.00.

Для юных зрителей липчане приготовили две постановки. 11 апреля в 13.00 и 16:00 покажут тёплую и весёлую инсценировку рассказов Александра Раскина «Как папа был маленьким». 12 апреля в 13.00 и 16.00 — волшебную сказку о храбрости и смекалке «Мальчик-с-пальчик» по мотивам произведения Шарля Перро.

Напомним, мурманские областные театры также участвуют в программе «Большие гастроли». В апреле коллектив областного театра кукол отправится в Липецк со спектаклями «Саквояж доктора Чехова», «Саамская сказка» и «Колобок». Гастроли организованы «РОСКОНЦЕРТОМ» при поддержке Минкультуры РФ.

Фото (сайт Липецкого государственного театра кукол): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286436%2Fwall-139605315_32151