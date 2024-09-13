Лисёнок Мурмурик готовится к встрече с юными спортсменами на Летней детской спартакиаде ММТП

В субботу, 14 сентября, на турбазе «Теремок» Мурманского морского торгового порта пройдёт 24-я Летняя детская Спартакиада ММТП. Всеми любимый символ этого спортивного праздника лисёнок Мурмурик будет встречать юных спортсменов и их родителей.

Представители родительского комитета ММТП рассказали, что в этом году проверить свои силы можно будет на туристической полосе, в турнире по мини-футболу и саамскому футболу, скиппингу (групповым прыжкам на скакалке). Для детей в возрасте до 10 лет будут организованы «Весёлые старты» и «Эстафета для самых маленьких».

«Обещаем, что будет интересно, весело и вкусно, потому что в завершение стартов состоится не только церемония награждения, но и будет накрыт традиционный сладкий стол и чаепитие!», - сказала председатель родительского комитета ММТП Светлана Рамазанова.

Начало соревнований запланировано на 11.00. От Центрального стадиона профсоюзов в Мурманске будет организован автобус для желающих приехать на спартакиаду. Отправление – в 9.30. Автобус пройдёт с остановками: «Детский мир», «Улица Молодёжная», «Улица Морская», «Улица Беринга», «Улица Фадеев Ручей».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257522%2Fwall-149919532_4230