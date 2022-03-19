Лишь 14% жителей СЗФО считают стрессоустойчивость своей сильной стороной

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 800 тысяч резюме жителей Северо-Запада России, опубликованных или обновленных с начала 2022 года, и выяснила, кто из них отличается стрессоустойчивостью.

Такое качество, как стрессоустойчивость, встречается в 14% резюме жителей СЗФО. Интересно, что женщины указывают эту характеристику чаще мужчин: 58% «стрессоустойчивых» резюме принадлежат именно прекрасному полу.

Соискатели, чьей сильной стороной является стрессоустойчивость, чаще всего встречаются среди менеджеров по продажам или работе с клиентами – соответствующая строчка есть в 12% резюме данных специалистов, а также среди администраторов (8% из них считают себя стрессоустойчивыми), секретарей (4%), среди бухгалтеров, водителей, официантов и барменов. При этом среди соискателей-врачей в СЗФО стрессоустойчивостью отличаются лишь 2% кандидатов, среди преподавателей – 3%, а среди психологов – меньше 2%.

Как правило, стрессоустойчивые жители СЗФО рассчитывают на более высокую заработную плату, нежели те, кто это качество в информации о себе не указал. Средние ожидания тех, кто указал данную характеристику в резюме, составляют порядка 56 тысяч рублей, в то время как соискатели, не считающие устойчивость к стрессу своей сильной стороной, рассчитывают на 54 –55 тысяч рублей.

*Топ вакансий для стрессоустойчивых в СЗФО:

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* - данные вакансий на 16 марта 2022 года.