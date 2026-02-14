Лишь 15% мурманчан собираются отмечать День святого Валентина - «SuperJob»

14 февраля цветы второй половине преподнесёт каждый второй мужчина до 35 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Отмечать День святого Валентина собираются лишь 15% мурманчан. Неофициальная дата более популярна у молодёжи: среди респондентов до 35 лет праздновать будут 23%, тогда как среди опрошенных 45 лет и старше — только 6%.

Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы лишь 11%, а среди ещё не состоящих в зарегистрированном браке — 26%.

Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 3 из 10 мужчин, встретивших свою вторую половину. Традиция сильнее распространена среди горожан, состоящих в незарегистрированных отношениях, чем среди состоящих в браке. Главными посетителями цветочных магазинов в День влюбленных будут мужчины до 35 лет: из них букеты планирует покупать каждый второй.

На корпоративном уровне праздник практически игнорируется. В 2026 году лишь 1 из 100 компаний планирует как-либо отметить 14 февраля.

Время проведения опроса: 9—10 февраля 2026 года.