Лишь 15% опрошенных россиян отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года

Коронакризис не повлиял на стратегию поведения россиян в отношении внеплановых финансовых поступлений. 10 лет назад 78% россиян были готовы делиться неожиданной премией с мужьями и женами, год назад и сейчас — по 77%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил, готовы ли россияне делиться незапланированным доходом со своими супругами, опросив 1600 состоящих в браке респондентов из всех округов страны.

На вопрос, как они поступят, если неожиданно получат премию, большинство россиян (77%) ответило, что сообщит о премии и поделится деньгами с семьей. Расскажут о премии, но оставят деньги себе 11% опрошенных, еще 6% россиян не будут сообщать супругу или супруге о неожиданном бонусе.

Женщины оставляют премию себе в 2,5 раза чаще мужчин (25% против 10% соответственно). А россияне с доходом менее 30 тысяч рублей — чаще граждан с зарплатой от 80 тысяч. (24 и 15%).

А в это время РИА «Новости» сообщают, что премии по итогам прошлого года выдали только 15% россиян, при этом большей части везунчиков заплатили менее 30 тысяч рублей.

Лишь 15% опрошенных отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года. При этом, по результатам исследования в декабре 2020 года, получить новогоднюю премию рассчитывали 37% жителей России.

Среди тех, кто не получил новогоднюю премию, каждый десятый опрошенный рассчитывает на материальное поощрение от работодателя в течение ближайшего полугодия.

57% респондентов отметили, что получили премию размером до 10 тысяч рублей. 15% опрошенных выплатили до 20 тысяч рублей, 8% указали размер премии до 30 тысяч рублей, а каждый пятый житель России получил более 30 тысяч рублей в качестве поощрения за работу.