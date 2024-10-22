Лишь 16% мурманчан боятся потерять работу до конца 2024 года
Эксперты hh.ru провели опрос среди работающих Мурманской области и выяснили, насколько стабильно они ощущают себя на текущем рабочем месте и не боятся ли увольнения или сокращения до конца этого года.
Выяснилось в ходе опроса, что 16% опрошенных местных жителей переживают за своё будущее на работе, из них 5% точно уверены, что потеряют работу, а 11% подозревают неладное и чувствуют угрозу сокращения или увольнения. Интересно, что по сравнению с осенью прошлого года доля тех, кто переживает насчёт сокращения, в регионе выросла незначительно, лишь на 3 п.п.
С другой стороны, бОльшая часть опрошенных, наоборот, спокойны за свою карьеру: 73% респондентов признались, что не переживают и видят будущее в своей компании стабильно. Остальные затруднились ответить.
«Наиболее тревожными этой осенью оказались люди, работающие в медицине и фармацевтике – сразу 26% опрошенных из этих сфер заявили, что чувствуют угрозу увольнения. На втором месте по серьёзности увольнения оказались маркетологи и рекламщики – 25% или каждый четвёртый опрошенный. На третьем месте – работники сферы безопасности и охраны (23%). В свою очередь не боятся увольнения чаще всего представители сферы ритейла (сразу 79% опрошенных заявили, что у них на работе все стабильно), производства (78%), науки и образования (77%), ИТ-сферы (76%), а также юристы и закупщики», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? Рэнкинг по профсфере, ответы в %:
|
Профсфера
|
Да
|
Нет
|
Затрудняюсь
ответить
|
Автомобильный бизнес
|
21
|
72
|
8
|
Административный персонал
|
16
|
74
|
10
|
Безопасность
|
24
|
67
|
10
|
Высший менеджмент
|
23
|
68
|
10
|
Добыча сырья
|
21
|
69
|
10
|
Закупки
|
11
|
74
|
15
|
Информационные технологии
|
17
|
76
|
7
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
18
|
70
|
12
|
Маркетинг, реклама, PR
|
25
|
70
|
5
|
Медицина, фармацевтика
|
26
|
65
|
9
|
Наука, образование
|
16
|
77
|
7
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
19
|
71
|
10
|
Производство, сервисное обслуживание
|
13
|
78
|
9
|
Рабочий персонал
|
16
|
73
|
12
|
Розничная торговля
|
15
|
79
|
6
|
Строительство, недвижимость
|
22
|
68
|
11
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
16
|
74
|
10
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
22
|
71
|
7
|
Управление персоналом, тренинги
|
20
|
68
|
12
|
Финансы, бухгалтерия
|
18
|
72
|
11
|
Юристы
|
13
|
75
|
12