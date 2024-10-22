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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.24 12:00

Лишь 16% мурманчан боятся потерять работу до конца 2024 года

Эксперты hh.ru провели опрос среди работающих Мурманской области и выяснили, насколько стабильно они ощущают себя на текущем рабочем месте и не боятся ли увольнения или сокращения до конца этого года.

Выяснилось в ходе опроса, что 16% опрошенных местных жителей переживают за своё будущее на работе, из них 5% точно уверены, что потеряют работу, а 11% подозревают неладное и чувствуют угрозу сокращения или увольнения. Интересно, что по сравнению с осенью прошлого года доля тех, кто переживает насчёт сокращения, в регионе выросла незначительно, лишь на 3 п.п.

С другой стороны, бОльшая часть опрошенных, наоборот, спокойны за свою карьеру: 73% респондентов признались, что не переживают и видят будущее в своей компании стабильно. Остальные затруднились ответить.

«Наиболее тревожными этой осенью оказались люди, работающие в медицине и фармацевтике – сразу 26% опрошенных из этих сфер заявили, что чувствуют угрозу увольнения. На втором месте по серьёзности увольнения оказались маркетологи и рекламщики – 25% или каждый четвёртый опрошенный. На третьем месте – работники сферы безопасности и охраны (23%). В свою очередь не боятся увольнения чаще всего представители сферы ритейла (сразу 79% опрошенных заявили, что у них на работе все стабильно), производства (78%), науки и образования (77%), ИТ-сферы (76%), а также юристы и закупщики», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? Рэнкинг по профсфере, ответы в %:

Профсфера

Да

Нет

Затрудняюсь

ответить

Автомобильный бизнес

21

72

8

Административный персонал

16

74

10

Безопасность

24

67

10

Высший менеджмент

23

68

10

Добыча сырья

21

69

10

Закупки

11

74

15

Информационные технологии

17

76

7

Искусство, развлечения, массмедиа

18

70

12

Маркетинг, реклама, PR

25

70

5

Медицина, фармацевтика

26

65

9

Наука, образование

16

77

7

Продажи, обслуживание клиентов

19

71

10

Производство, сервисное обслуживание

13

78

9

Рабочий персонал

16

73

12

Розничная торговля

15

79

6

Строительство, недвижимость

22

68

11

Транспорт, логистика, перевозки

16

74

10

Туризм, гостиницы, рестораны

22

71

7

Управление персоналом, тренинги

20

68

12

Финансы, бухгалтерия

18

72

11

Юристы

13

75

12

Комментарии

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