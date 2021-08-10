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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.21 12:30

Лишь 22% жителей СЗФО довольны своей зарплатой

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснила, что только 22% довольны своей заработной платой. Ещё 78% нынешняя зарплата не устраивает совсем.

Чаще других своей зарплатой довольны представители профессиональных сфер «Банки, инвестиции» (35%), «ИТ, телеком» (24%), «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, PR» (по 23%). Недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента (90%) и административного персонала (89%).

У 33% жителей регионов СЗФО заработная плата за последний год не изменилась. 27% рассказали, что их ежемесячный доход сократился, ещё 39% – что, наоборот, увеличился. Про рост зарплат чаще всего рассказывали представители сфер «Маркетинг, PR» (52%), «Банки, инвестиции» (51%) и «ИТ, телеком» (48%). О падении – в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%) и «Строительство, недвижимость» (35%).

Отметим, что медианная* предлагаемая зарплата в регионах СЗФО сильно разнится и может зависеть как от сферы, в которой работает компания, так и от северных надбавок, которые обязаны выплачивать работодатели региона. Так, по итогам июля медианная зарплата в целом по СЗФО составляет 51 тысячу рублей, что на 5% выше, чем в среднем по РФ. Самая низкая средняя предлагаемая зарплата среди регионов СЗФО зафиксирована в Псковской и Калининградской областях (около 41 тысяча рублей), а более высокий уровень средней предлагаемой зарплаты есть в вакансиях работодателей из Петербурге (56 тысяч), Ненецкого АО (55 тысяч) и Республики Коми (51 тысяча рублей).

 

* - медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.

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