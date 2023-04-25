Лишь 3 из 10 компаний продолжают проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом

В России выявили первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «Арктур». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, продолжают ли российские компании бороться с COVID-19 на рабочих местах. В опросе приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

29% работодателей по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 50% компаний подобных мероприятий не проводится. Всего 8 месяцев назад ситуация была прямо противоположная: каждый второй работодатель боролся с COVID-19 на рабочих местах.

Среди антиковидных мер сегодня в компаниях чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.

Время проведения опроса: 13—21 апреля 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru