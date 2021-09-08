Лишь 3% работодателей довольны профессиональной подготовкой выпускников вузов

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как работодатели оценивают уровень профессионализма соискателей, которые претендуют на вакансии сразу после вуза. Насколько важен диплом о высшем образовании при трудоустройстве, а также в выпускниках каких вузов больше всего нуждаются работодатели.

43% работодателей в ходе опроса честно ответили – их не устраивает уровень подготовки выпускников и студентов, которые приходят к ним на собеседования и претендуют на их вакансии. Чуть меньше 40% оценивают уровень профессионализма соискателей как средний. С совсем низким уровнем сталкивались 9% представителей компаний. Интересно, что очень высокий уровень профессионализма у начинающих соискателей не отметил никто из опрошенных. Также опрос показал, что наличие высшего образования важно для 61% опрошенных работодателей. Но диплом определенного вуза важен лишь для 41% респондентов.

Топ-3 востребованных направлений вузов, в которых нуждаются работодатели, составляют технические, социально-экономические и строительные направления. При этом по итогам опроса менее востребованы на данный момент выпускники художественных и физкультурно-спортивных вузов (подробнее на диаграмме).

«В топ-3 по востребованности на молодых специалистов вошли те сферы, где наблюдается наибольший дефицит работников, то есть активность соискателей не достаточна высока и не покрывает все потребности компании. В данном случае часть работодателей готова снижать требования по стажу и навыка, и приглашать на работу выпускников. Таким компаниям проще принять неопытного работника и вырастить специалиста. Но такая схема работает далеко не для всех. Есть более специфичные области, где опыт, навыки и компетенции крайне важны (ИТ, телеком, медицина, юридическая, бухгалтерская сферы и др.) И здесь эксперты и респонденты отмечают, что подготовка сотрудников как в университетах, так и в колледжах оторвана от жизни и не отвечает их запросам: требуемые навыки у компаний обновляются, а образовательные программы не поспевают за ними. И здесь нужно, чтобы нынешние студенты заранее заботились о необходимом стаже, например, проходя стажировки и участвуя в проектах, связанных с будущей профессией», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.