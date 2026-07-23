Самые решительные в вопросах финансовых переговоров с руководством — те, кто зарабатывает больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь 3% россиян считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. 8 из 10 уверены, что достойны прибавки: 29% уже инициировали переговоры об увеличении оклада, ещё 29% готовятся просить повышения в ближайшее время. А вот 22% признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут. За 2 года россиян, пассивных в вопросах оплаты труда, стало несколько меньше (минус 3 процентных пункта) — закономерная ситуация, учитывая замедление темпов прироста зарплат.

Нежелание обращаться за прибавкой свойственно не только россиянам, у которых тарифные ставки жёстко определены (эту причину назвали 23% опрошенных). 22% респондентов заранее уверены в бесперспективности переговоров («Все равно не повысят»). 15% заявили, что им «проще найти новую работу, чем выпрашивать». 9% называют основным препятствием жадность руководства, а 6% — психологический дискомфорт. 7% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании, а еще столько же предпочитают ждать инициативы сверху.

Наиболее решительны в вопросах финансовых переговоров молодёжь и те, кто зарабатывает больше. Среди россиян в возрасте до 35 лет уже попросили прибавки 32%, ещё 30% планируют в ближайшее время. Обращались к руководству за повышением зарплаты 33% зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, и еще 35% вскоре инициируют переговоры.

Время проведения опроса: 26 июня — 15 июля 2026 года.