Лишь 3% россиян считают нашу страну мировым научным лидером

Несмотря на разработку отечественной вакцины от коронавируса оценки состояния российской науки снизились. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Позитивные оценки состояния отечественной науки оставило менее трети россиян: 3% назвали Россию мировым лидером научных разработок, 28% уверены в стабильном развитии нашей науки. 23% назвали состояние российской науки застоем, 16% — полным упадком. 3 из 10 россиян затруднились оценить состояние науки. «Китай уже на Марс полетел, а когда-то мы были его Старшим братом!»; «То, что мы видим, сплошь «Потемкинские деревни» — много имитации, много формализма, избегание сложных, но жизненно важных тем», — комментируют респонденты.

В престиже профессии учёного уверены 53% россиян и всего 38% самих научных сотрудников. 2 года назад о престиже работы учёных говорили чаще: 57% россиян и 44% научных работников.

В стабильное развитие отечественной науки и престиж профессии учёного больше всех верит молодёжь до 24 лет (35 и 59% соответственно).